5月1日に公開され、2週目にして週末映画ランキング1位を獲得した『プラダを着た悪魔２』。5月10日までに累計動員173万5278人、興行収入26億242万1700円を記録。2006年公開の前作『プラダを着た悪魔』の最終興収17億円を、公開からわずか6日間で超える大ヒットとなっている。【動画】衣装担当が語る劇中ファッションジャーナリストを目指すアンディ（アン・ハサウェイ）が、ファッション雑誌「ランウェイ」のカリスマ編集長ミラ