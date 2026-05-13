「ブラックモンブランmilkyドーナツ」不二家と竹下製菓は、九州のソウルアイス「ブラックモンブラン」を「ブラックモンブランmilkyドーナツ」として、全国のペコちゃんmilkyドーナツ、ペコちゃんmilkyタイムで5月20日から発売する。不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」と、ミルキーをイメージしたスイーツを多数取り揃えたカフェ業態「ペコちゃんmilkyタイム」において、竹下製菓との初のコラボレーション商品を発