中東情勢により建築資材の供給が見通せない中、大手不動産各社が新築マンションの契約者らに対し、引き渡し時期が遅れる可能性があると通知していることがわかりました。三菱地所レジデンスは4月中旬からモデルルームの見学予約をした人などに、“建築資材やキッチンなどの住宅設備の不足で、引き渡し時期の遅れや当初の計画とは違う設備に切り替える可能性がある”ことを文書で伝えています。三井不動産や東京建物も4月下旬から、