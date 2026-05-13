「ホワイトソックス６−５ロイヤルズ」（１２日、シカゴ）ホワイトソックスが３連勝で勝率５割復帰に王手をかけた。村上宗隆内野手は４打席に立ち、３三振１四球で９カード連続の初戦アーチはならなかったが、チームの勝利に笑みを浮かべた。村上は第２打席で冷静に四球を選んで好機を拡大。五回の第３打席は空振り三振に倒れたが、チームは５点ビハインドを一気に追いついた。そして八回にヒルが決勝アーチを放ってロイヤ