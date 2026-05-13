ロックバンド・オアシスのリアム・ギャラガーが、ザ・ストーン・ローゼズのジョン・スクワイアと新作に着手していることを示唆した。2024年3月に発売した「リアム・ギャラガー ジョン・スクワイア」でタッグを組んだ2人が先日、ロンドンのアビー・ロード・スタジオから出てくる姿を目撃されたことで、新作に取り組んでいるのではないかと噂されている。 【写真】ザ・ストーン・ロ