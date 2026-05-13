見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第7週「届かぬ声」の第33回が５月13日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】退院する園部を見送るりん。頭を下げ…園部の担当を外されたしまったりん。無事に園部は退院しましたが、りんは落ち込んでしまいます。そんなりんにバーンズが投げかけた厳しい言葉に、多くの視聴者が注目しました。＊以下５月13日放送回のネタバレを