会社勤めをしていれば、「もうこんなところで働くのは嫌だ」と思い詰めるのはよくあること。交際中の彼氏から「会社を辞めたい」と聞かされたら、どのように対処すればいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「彼氏が『会社を辞めたい』と言い出したときの対応」をご紹介します。【１】「何があったのか教えて？」と愚痴を聞いてあげる「何か事情があるかもしれないので、まずは