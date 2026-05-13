本拠地ジャイアンツ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場したが、5打数無安打に終わった。不振にあえぐ中、珍しい光景も広がった。大谷は2試合連続ノーヒットとなり、打率は.233に下降した。本塁打も遠く、実に11戦51打席連続ノーアーチとなった。好調時ならチャンスで申告敬遠が多かったが、現状は違う。3-3同点の6回2死二塁、ジャイアンツは大谷と