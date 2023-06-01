嵐の「Turning Up」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身7作目の累積再生数1億回突破作品となった。【動画】嵐「Turning Up」MV週間再生数20.0万回（200,435回）を記録。累積再生数は1億15.1万回（100,151,067回）を記録した。なお、嵐の累積再生数1億回突破はこのほか、「Love so sweet」、「Happiness」、「カイト」、「One Love」、「Monster」、「A・RA・SHI」となる。本作は、嵐のデビ