◇セ・リーグ阪神10─0ヤクルト（2026年5月12日神宮）阪神・嶋村が振り抜いた打球は、逆方向へ勢いよく伸びた。左翼のサンタナはもう追わない。藤川監督も思わず笑みをこぼす、歓喜のプロ1号だ。ダイヤモンドを一周しながら、右手で虎党が狂喜乱舞する左翼席を指さし、喜びを爆発させた。「応援してくれるファンの皆さんの声援で背中を押されている。そういう意味で（指さしを）やりました」2―0の7回2死一塁、西勇の