【VS Studio SNK】 5月1日 設立 SNKは5月13日、株式会社VS Studio SNKを連結子会社化することを発表した。 VS Studio SNKは、代表取締役CEOを原田勝弘氏が務める新たなゲームスタジオ。5月1日に設立されており、SNKとVS Studio SNKはゲームソフトの開発において連携し、さらなる開発の強化を図るという。 原田勝弘氏は、バンダイナムコエンターテインメントにおいて