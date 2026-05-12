ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTのLEOさん（27）が12日、『第１回映画館大賞』の授賞式に登壇。映画への思いを明かしました。『映画館大賞』とは、全国の映画館スタッフが、“映画館で働いているからこそ選べる、そして、より多くのお客さまに観（み）てほしい作品”を投票し、選ばれた作品を映画館で再上映することで、お客さまに映画館で観ることの素晴らしさを改めて感じてもらうことを目指した賞。2025年公開の988作品