◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１２日・岐阜）巨人の吉川尚輝内野手が故郷・岐阜での広島戦に「３番・二塁」で出場。１点を追う４回、先頭打者として左前安打を放った。その後、増田陸の適時打で二塁から生還して同点のホームを踏んだ。相手の床田は岐阜・中部学院大出身。岐阜・中京学院大出身の吉川と同い年で、大学時代から何度も対戦してきた。試合前まで吉川は岐阜では通算１１打数６安打、打率５割４分５厘と好