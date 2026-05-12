「BreakingDown」に多数出場した経験を持つ“闘う料理人”こめおが11日に公式X（旧ツイッター）を更新。カニラーメン店「かにを」を巡る問題について声明を出した。こめおは「中国産の利用、食品偽装の件ですが、結論から言います」と切り出すと「"中国産使ってます。"インドネシア産もタイ産も使ってます。というより、国産のソフトシェルクラブというものがありません。あるのかもしれませんが、探した中でなかったです。供