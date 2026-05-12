12日午後、由利本荘市石脇の酒造店で、男性がタンクに転落し大けがをしました。由利本荘警察署の調べによりますと12日午後1時24分ごろ、由利本荘市石脇の酒造店で48歳の男性が酒造タンクの洗浄作業中、タンクの中に転落しました。男性は鎖骨を折る大けがをしました。警察が転落した原因を調べています。