俳優の矢田亜希子さんは5月11日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを公開し、ファンから称賛の声が寄せられています。【写真】47歳・矢田亜希子の美脚ショット「カジュアルボーイシュみたいでカッコいい」矢田さんは「お買い物してから撮影にむかいました」と報告し、7枚の写真を投稿。水色のシャツに白いショートパンツを合わせたラフなコーディネートです。美しい脚や、若々しい顔立ちを見ても、とても47歳とは思えません。