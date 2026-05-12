大相撲夏場所３日目（１２日、東京・両国国技館）、大関経験者の幕内朝乃山（３２＝高砂）が幕内宇良（３３＝木瀬）を力強く押し出して２勝１敗と白星を先行させた。取組後は「宇良関は中に入ったらしぶとい。中に入れさせないように。（黒星を喫した２日目は）自分らしくない相撲を取ってしまった。切り替えて思い切りいけたと思う。（負けても）次の日はやってくる。開き直るしかない」とうなずいた。宇良とは２年ぶりの対