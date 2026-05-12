（台中中央社）主に高校生世代を対象にした野球大会「大甲媽祖杯王貞治全国青年野球選手権」が13日、中部・台中市などで始まる。11日に同市で開かれた開幕記者会見には王貞治さんがビデオメッセージを寄せ、継続することの重要性を若者たちに訴えた。王さんの名前を冠した野球大会は1991年に始まり、途中中断を挟みながら35年目を迎えた。王さんはこのことについて「大変うれしく思っています」と話した。また、台湾の人々は「野球