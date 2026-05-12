北越高校男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスが福島県郡山市の磐越自動車道で起こした死傷事故で、新潟市西区の葬儀場では１１日、事故で亡くなった男子生徒（１７）の通夜が営まれた。交流のあった人たちからは、突然の別れを惜しむ声が聞かれた。中学で同級生だったという女子生徒は、受験のストレスを抱えていた中学３年の冬頃、男子生徒から放課後にＬＩＮＥで「今日元気なかったね」とメッセージを受け取った。