新型「“車中泊”できるノア」発売！トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは2026年5月12日、トヨタのミニバン「ノア」をベースとするコンプリートカー「MULTI UTILITY（マルチユーティリティ／以下、MU）」を発売しました。ベース車両は「S-G」グレードのハイブリッド車（2WD）で、あえて3列目シートを排した「2列シート・5人乗り」の設定とすることで、広大なラゲージスペースと自由度の高い車内空間を実現。日常使い