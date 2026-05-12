男子中学生の体を触るなどのわいせつな行為をしたとして、愛知県豊川市の中学校教師の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、豊川市立一宮中学校の教師・渡辺凌世容疑者(24)です。 警察によりますと、渡辺容疑者は2023年8月ごろ、豊川市内の自宅で当時14歳だった男子中学生の体を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。 調べに対し、渡辺容疑者は「逮捕された事実は合って