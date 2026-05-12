伊藤久右衛門は4月28日から、期間限定の「新茶パフェ」を、宇治本店、JR宇治駅前店、祇園四条店の3店舗限定で提供している。新茶パフェ同商品は、古くから無病息災を願う縁起物として親しまれてきた「新茶」を、スイーツとして楽しむパフェ。新茶の瑞々しい香りと爽やかな風味を最大限に引き出すため、多彩な素材を組み合わせている。ベースとなるのは、摘みたての宇治新茶を使用したクラッシュ新茶ゼリー。そこへ抹茶ゼリー、わら