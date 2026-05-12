カレー専門店「カレーハウスCoCo壱番屋」は5月15日から、「ホロ肉ドカンと豪快カレー」を数量限定で再販する。価格は肉の量によって異なり、店内税込1,690円から。【画像7点を見る】ココイチ「ホロ肉ドカンと豪快カレー」LEVEL1〜4■“もう一度食べたい”1位の肉塊カレーが復活2025年11月、ココイチ公式Xで、歴代の肉塊カレー5商品を対象に「肉塊総選挙」を実施。その結果、「もう一度食べたい肉塊カレー」として、「ホロ肉ドカン