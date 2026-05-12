女子バレー日本代表キックオフ記者会見2026年度バレーボール女子日本代表チームのキックオフ記者会見が11日、都内で開催された。登録メンバー37人のうち、14人が初選出。そのうちの1人、20歳の井上未唯奈（SAGA久光スプリングス）は「ド緊張」の合宿を弾ける笑顔で語った。主将の石川真佑から順に一言ずつ意気込みを語る会見。22番目にマイクが回ってきた井上は、ハキハキと明るい声で挨拶した。「背番号23番、井上未唯奈です