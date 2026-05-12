＜大相撲五月場所＞◇二日目◇11日◇東京・両国国技館【映像】20歳若手力士の「立派な眉毛」（アップ）大相撲五月場所の二日目、土俵に上がった20歳の若手力士が放つ“目力”と、その特徴的な表情にファンの視線が釘付けになる一幕があった。キリリと整ったあまりにも立派な眉毛が幾度もズームアップされるたびに「すごい立派な眉毛」「表情アップ助かる」など多くの反響が寄せられた。注目を集めたのは序二段九十三枚目・厚雅