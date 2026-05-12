俳優・奥智哉（２１）とＥＢｉＤＡＮのグループ「原因は自分にある。」の杢代和人（２１）が、テレ東系ＢＬ（ボーイズラブ）連続ドラマ「君は夏のなか」（７月１日スタート。水曜、深夜０・３０）にＷ主演することが１１日、分かった。ＢＬ界の人気漫画家・古矢渚氏の大ヒット作を初めて映像化したもので、人気沸騰中のイケメン２人によるひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描く。原作は２０２６年最新ＢＬ漫画おすすめ４６選＆ラ