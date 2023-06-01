俳優の岡田准一が、きょう12日から放映のマクドナルドの新テレビCM「アイスのコーヒーのみにいこ！」篇に出演している。これに伴いインタビューが公開された。【動画】岡田准一、コーヒーめがけて“キレキレ”な陽気ダンスマクドナルドのコーヒーアンバサダーである岡田が、昨年に続き「プレミアムローストアイスコーヒー」のCMに出演。昨年は「ツッパリHigh School Rock'n Roll」をアレンジした曲に合わせてダンスを披露し話