日々の生活でメインに使う口座は、メガバンクやゆうちょ銀行という方が多いかもしれません。確かに利便性は抜群ですが、「貯める」という視点で見ると、実は地方銀行や信用金庫の方がぐっと有利な場合があるのをご存じでしょうか。特に信用金庫では、期間限定の金利アップキャンペーンを積極的に実施していることが多く、賢く活用するだけで、受け取れる利息に大きな差が生まれます。今回は、そんな「隠れた好条件」を打ち出す信用