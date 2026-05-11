BE:FIRSTが、5月6日(水)に発売した9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」収録の新曲「Rondo」のDance Practice映像をYouTubeにて公開した。本日5月11日(月)に出演したTBS系「CDTVライブ！ライブ！」では、ダンサーと一緒に「Rondo」をテレビ初披露。その圧倒的なパフォーマンスが話題となった。今回のDance Practice映像では、定点で撮影された映像を通して、楽曲の持つ重厚な世界観と彼らの高いダンススキルを余すことなく堪能できる。