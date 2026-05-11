歌手の宇多田ヒカルが、11日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』（後7：00）に出演。TBSドラマ『花より男子2（リターンズ2）』のイメージソングとなった「Flavor Of Life-Ballad Version」を披露した。【写真】花沢類“誕生秘話””『花男』親友トークを繰り広げる小栗旬＆松本潤宇多田はこの日「パッパパラダイス」「Flavor Of Life-Ballad Version」「One Last Kiss」の3曲を披露。「パッパパラダイス」はテレビ初披