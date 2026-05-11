✓「ごろっと イチゴ ミルク」「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」、いつからいつまで？左から「ごろっと イチゴ ミルク」、「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」スターバックスの初夏の風物詩・イチゴを使ったビバレッジが2種登場！ すでに発売済みの「スターバックス ストロベリー フラペチーノ®」に加えて、新作「ごろっと イチゴ ミルク」「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」が2026年5月11