ロックバンド「DEEN」のボーカル池森秀一（56）が11日、千葉県・成田市のPGM総成ゴルフクラブで「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦創業50周年記念大会」に参加し、優勝した。優勝トロフィー、副賞として賞金100万円、ヱビスビール1年分などが贈られた。「まさか1位を取れるとは…。うれしいです」と喜びを口にした。大会は2000年から2019年まで開催された伝統の大会。過去には小林旭（87）、ビートたけし（79）ら