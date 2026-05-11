エンゼルスが誇るスーパースター、マイク・トラウト外野手（３４）のトレードに関する話題が米メディアの間でくすぶり続けている。１０日（日本時間１１日）に敵地トロントで行われたブルージェイズ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場したトラウトは３打数無安打、１四球だったが、チームは６―１で快勝。連敗を「２」で止めたものの、１６勝２５敗と成績不振は変わらず、アストロズと同率でア・リーグ西地区の最下位に沈んでいる。