ACミランはセリエA第36節でアタランタと対戦し2-3で敗れた。ミランはこの試合、ホームにアタランタを迎えたが、51分まで3失点を許すまさかの展開に。その後反撃に出ようとしたものの、なかなかネットを揺らせず。それでもミランは、88分にストラヒニャ・パブロビッチ、後半ATにはクリストファー・エンクンクがPKを決めて1点差まで詰め寄ったが、同点にまでは持っていくことはできなかった。前節はアウェイでサッスオーロに0-2で敗