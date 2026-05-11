山形県は5月11日、山形県の置賜地域に住む40代の男性が、つつが虫病に感染したと発表しました。山形県内での感染者は今年度、初めてです。山形県によりますと、置賜地域に住む40代の男性が4月27日に頭痛や発熱や血尿どの症状を訴えました。医療機関で検査をした結果、5月11日、つつが虫病と判明しました。男性は5月11日現在退院し、症状は回復に向かっているということです。県内でつつが虫病の感染者が確認されたのは今年度、初め