韓国の男性グループ・ＳＨＩＮｅｅ（シャイニー）が約１３年ぶりのミニアルバム「Ａｔｍｏｓ」の発売を控える中、活動を自粛していたメンバーのキーが約６カ月ぶりに登場した。この日、ＳＨＩＮｅｅの公式アカウントに新たな映像が公開され、キーが気象キャスターに扮して活動スケジュールを案内。髪と眉毛は脱色され、鼻にユニークなピアスを付けたスタイリングで人々の視線をくぎ付けにした。また、ニュースキャスターと現場