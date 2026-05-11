キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、6月24日（水）から東京ビッグサイトで開催される「推し活 EXPO summer」に出展する。目的は、推し活関連ビジネスに活用できるというプリントソリューションの提案。 主な出展内容 同社は、インクジェットプリンター「PIXUS」やミニフォトプリンター「SELPHY」「INSPiC」などを通じて、パートナー企業との共創活動に取り組んでいる。 今