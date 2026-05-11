お弁当・お惣菜の「オリジン弁当・キッチンオリジン」は、2026年5月11日10時から17日までの1週間、通常183円の「チーズチキンカツ」を、54円引きの"129円"で販売するお得なキャンペーンを実施しています。サクサク食感「チーズチキンカツ」は、チーズの入ったサクサク食感のチキンカツです。メインのおかずになるので、夕飯やお弁当の一品として重宝します。なお、イオン、ダイエー、カスミ、マックスバリュの店舗はキャンペーン対