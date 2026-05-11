「もっと売れると思ったのに…」。マツダ車をこよなく愛する筆者が、マーケットから見放された「期待外れのクルマ」を3台紹介する。創意工夫を凝らして魅力的に仕上げたものの、鳴かず飛ばずだったマツダ車とは？（モータージャーナリスト鈴木ケンイチ）素晴らしいモデルが売れるとは限らない自動車マーケットとは不思議なもので、コンセプトや完成度がどんなに素晴らしくても、そのクルマが必ずしもヒットするとは限らない。