ドラマ『怪物くん』で嵐の大野智とも共演したこともある、身長2m超えの格闘家チェ・ホンマンの食事量が話題だ。5月10日に韓国で放送された『こんにちは、巨人ですが』に出演したチェ・ホンマン。【画像】チェ・ホンマン、日本人女性をビンタ彼は今回、芸人のホ・ギョンファンとともに食べ放題店を訪れ、豪快な食事姿を披露した。この日、ホ・ギョンファンがチェ・ホンマンに「寿司は最高で何皿まで食べたことがある？」と質問。こ