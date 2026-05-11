釜山（プサン）のあるゲストハウスで、中国人女性観光客に尿をかけた疑いが持たれている30代の日本人男性が在宅起訴された。釜山地検女性児童犯罪捜査部は11日、強制わいせつなどの容疑で、日本国籍のA容疑者（37）を不拘束起訴したと明らかにした。検察によると、A容疑者は先月15日、釜山鎮区（ジング）のあるゲストハウスの相部屋で眠っていた中国人女性Bさん（22）の足や旅行バッグなどに尿をかけた疑いが持たれている。これに