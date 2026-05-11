お笑いコンビ、サンドウィッチマンがこのほど、都内でテレビ朝日系新特別番組「サンドの世界笑撃映像社！」（20日午後7時）の収録を行った。世界中から集めた“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を紹介する。番組出演者が身体を張るオリジナル笑撃映像も放送。特番シリーズとして展開していく。収録を終えた伊達みきお（51）は「動画は全部面白かったです。ただ、ゲストとお弁当の豪華さにびっくりした。これは、ただビデオを見るだけの