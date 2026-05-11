稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が出演するABEMA『ななにー 地下ABEMA』が、10日に放送され、メンバーたちが年齢不詳美女6人による「年齢順並び替えクイズ」に挑戦した。【番組カット】全身ショット！最年少が12歳で最年長が38歳「ヒザ対策も」今回の年齢幅は最年少12歳、最年長38歳。全問正解すると幻の干し芋「蜜玉」が贈られるという企画で、メンバーは本気モードで推理を展開した。稲垣は「リップの色が赤いのは大人っぽく見