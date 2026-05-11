【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月15日に全国公開される、山下智久主演の映画『正直不動産』の名優・山崎努（「崎」は、たつさきが正式表記）との場面写真とメイキング写真が解禁された。 ■山下智久が師として慕う山崎努と映画版での共演の約束が実現！ 本作の主人公・永瀬財地演じる山下智久が師と仰ぐのは、長きにわたり第一線で活躍する日本が誇る名優・山崎努。二人はドラマ『クロサギ』での初共演をきっかけ