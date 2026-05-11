Samsungの次期縦折りスマートフォン「Galaxy Z Flip8」は、わずかな薄型化と軽量化を図りつつ、ディスプレイの折り目がほぼ解消されるとの噂が飛び交っています。 韓国のNaverブログを拠点とするリーカー・yeux1122氏によると、Galaxy Z Flip8は現行モデルよりわずかに横幅が広くなる見込みとのこと。また、新しいヒンジ設計の採用により、折りたたみ時の厚みが0.5mm薄くなるといいます。さらに、重量も現行の188gから約180gへ