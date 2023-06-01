１０日午後９時３５分頃、大阪市中央区にある阪神高速高麗橋料金所の職員から、「（路上に）部品が多数落ちている」と大阪府警高速隊に通報があった。高速隊によると、料金所東側のビルの外壁が剥がれ落ち、路上に散乱。通行止めとなった。破片などがタクシー１台に当たったとみられるが、けが人はないという。