女子サッカー元日本代表「なでしこジャパン」の澤穂希さんが、長女から贈られたうれしい母の日のプレゼントを披露した。澤さんは１０日、自身のインスタグラムを更新。「Ｈａｐｐｙｍｏｔｈｅｒ’ｓｄａｙ産んでくれてありがとう母親には感謝してもしきれないくらいです」と記し、幼少期の母との写真を投稿。「そして今朝、娘から母いつもありがとうのお手紙と自分のお小遣いで買ってくれたピアスをもらいましため