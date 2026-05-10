学情は2026年4月21日、2028年３月卒業（修了）予定の大学生・大学院生を対象とした「働くことに対しての将来観」の調査結果を発表した。働くことへのイメージ...最多は「不安」35.8％大学生の「将来観」を聞いた今回の調査。「働くことに対するイメージ」について聞いたところ、「不安」が35.8％で最多となった。次いで「正直よく分からない」が29.3％、「楽しみ」が23.６％、「できれば考えたくない」が11.3％と続いた。学情は「