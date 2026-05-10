若者を中心に関心が高まっているアーバンスポーツのイベントが別府市で10日まで2日間開催されました。 公園や広場などで気軽にできる新しい都市型競技アーバンスポーツ。別府市の上人ヶ浜公園では10日まで2日間、このアーバンスポーツに触れるイベントが開かれました。会場のステージではダンスバトルが披露されたほか、スケートボードやボルダリング、ダブルダッチなどの