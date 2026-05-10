◇パ・リーグソフトバンク―ロッテ（2026年5月10日みずほペイペイドーム）ソフトバンク柳田悠岐外野手（37）が3点リードの7回に右足へ死球を受けた。1死二塁の場面で益田の内角カットボールが、右膝付近を直撃した。1日の楽天戦（みずほペイペイドーム）でも同じ右膝付近に剛球が直撃。その場に倒れ込み、足を引きずりながらベンチへ下がり、負傷交代した。その後、4試合を欠場し、6日の西武戦（ベルーナドーム）で復帰